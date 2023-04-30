«سفراء دولة التلاوة» يشكرون قناة الناس على نقل شعائر الصلاة

وجه عددًا من الشيوخ والقراء، سفراء دولة التلاوة حول العالم، اليوم الأحد، خلال تكريمهم من وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الشكر لقناة الناس، على نقل شعائر الصلاة والتلاوات في شهر رمضان في العديد من مدن وعواصم العالم، في برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، عددًا من سفراء دولة التلاوة حول العالم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.