سانت كاترين تحت الصفر لليوم الثاني.. وانخفاض درجات الحرارة بجنوب سيناء

ما زالت مدينة سانت كاترين، تسجل أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية صباح اليوم الاثنين، إذ سجلت القمم الجبلية درجة حرارة تحت الصفر.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرودة ما زالت مستمرة على عكس كل المناطق بالمدينة، خاصة القمم الجبلية، إذ سجلت فجر اليوم درجات حرارة أدنى من الصفر، مشيراً إلى أن الرحلات السياحية إلى جبل موسى تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر.

جبل موسى 1 درجة مئوية

قال رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين ذاتها سجلت درجة حرارة فجر اليوم 5 درجات، قمة جبل موسى الأشهر بالنسبة للرحلات الجبلية، سجلت درجة حرارة 1 مئوية.

وتابع: أن جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، سجل درجة حرارة 2 تحت الصفر لليوم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن الطقس بصفة عامة معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرطوبة 34%، وسرعة الرياح 6 كيلومترات في الساعة.

شرم الشيخ أعلى درجة حرارة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن درجات الحرارة منخفضة بكل المدن في ساعات الليل ومعتدلة نهارا، إذ سجلت مدينة شرم الشيخ أشهر المنتجعات السياحية في مصر 19 درجة مئوية، وتصل في منتصف اليوم إلى 29 درجة، وبلغت سرعة الرياح 18 كيلومترا في الساعة، والرطوبة 46%.

وسجلت مدينة دهب 18 درجة، مدينة طابا 17 درجة، نويىع 18 درجة، طور سيناء العاصمة 17 درجة.