قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة جنوب سيناء، ستنطلق السبت المقبل ولمدة خمسة أيام، كاشفا عن الانتهاء من امتحانات المستوى الرفيع بالنسبة للمدارس الرسمية واللغات الخاصة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، الانتهاء من طباعة أوراق امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني، تمهيدا لتوزيعها على الإدارات التعليمية الـ8 هذا الأسبوع.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من امتحان مادة القيم واحترام الآخر، التي تمت بواسطة معلم المادة، طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فضلا عن الانتهاء من امتحانات عدد من المواد بواسطة معلم المادة، وهي 3 مواد دراسية، مادة التربية الدينية، مادة التربية الموسيقية، مادة التربية البدنية.

وأوضح أن امتحانات أنشطة التوكاتسو الخاصة بالصف الخامس الابتدائي، جرى الانتهاء منها عن طريق معلم المادة، ويقيم المعلم إجابة الطالب، ويصنفها إلى اجتاز أو لم يجتاز.

وقال إن جميع الامتحانات المشار إليها سابقا، جرى الانتهاء منها قبل انطلاق امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة جنوب سيناء.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

أشار «عقل»، إلى أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظه جنوب سيناء، جرى وضعه طبقا للخطة الزمنية التي وافق عليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشهر الماضي، موضحا أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة جنوب سيناء كالتالي:

１- السبت 6 مايو فترتين، الأولى لغة عربية، الزمن ساعتين، الفترة الثانية التربية الدينية الزمن ساعة ونصف، استراحة 20 دقيقة بين الفترتين.

２- الأحد 7 مايو فترتين، الأولى علوم، الزمن ساعة ونصف، الفترة الثانية مهارات مهنية الزمن ساعة ونصف.

３- الاثنين 8 مايو فترتين، الأولى دراسات، الزمن ساعة ونصف، الفترة الثانية Ict الزمن ساعة ونصف.

４- الثلاثاء 9 مايو، اللغة الإنجليزية مدتها ساعة ونصف.

５- الأربعاء 10 مايو الرياضيات، ومدتها ساعة ونصف.