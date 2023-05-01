فيلم «يوم 13» يتصدر المركز الأول ويحقق 664 ألف جنيه بدور العرض أمس

تصدر فيلم «يوم 13» إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض، إذ جاء بالمركز الأول متصدرًا على كل الأفلام التي تتنافس في موسم عيد الفطر المبارك أمس بشباك التذاكر.

إيرادات فيلم «يوم 13»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «يوم 13» حقق أمس 664 ألف جنيه، متفوقًا على باقي الأفلام الأخرى بدور العرض.

أحداث فيلم «يوم 13»

تدور قصة فيلم «يوم 13» حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داوود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويعتبر فيلم يوم 13 أول فيلم روائي.

أبطال فيلم «يوم 13»

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، فيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.