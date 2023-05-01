هل البطيخ ذو القلب الأجوف آمن؟.. «الزراعة» توضح الأسباب

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن ما يظهر في الوقت الحالي من بطيخ أجوف القلب أو الفارغ سليم صحيا وآمن تماما، وسببه ظروف مناخية وتحديدا تذبذب الحراره خلال عملية الإخصاب والعقد والتحجيم، وما يثار من شائعات متكررة إنه بطيخ مسرطن غير حقيقية وشائعات متكرره تصدر كل عام.

ظهور التشقاقات الداخلية في البطيخ.. هل آمنة؟

أكد أن ظهور التشقاقات الداخلية في البطيخ ليس مرضاً، وليس له أي تأثير سلبي على طعم البطيخ أو نوعيته وآمن تماما للاستهلاك الآدمي لكن بصفة عامة غير مطلوب الإقبال بشكل كبير على تناول البطيخ خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة؛ لأن معظم الإنتاج المبكر يحتوي على كميات أكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعية المكثفة، حيث يلجأ المزارع لذلك حتى يضمن سعرا مناسبا في بداية الموسم، كما ينصح بالتخلص من البطيخ الذي تظهر فيه هذه الظاهرة بشكل كبير، وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف ليس بسبب سلامة البطيخ لكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط.

أسباب البطيخ الأجوف

أضاف أن تعرض محصول البطيخ إلى موجات دافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق الحرارة بين الليل والنهار كما في فترات الربيع جنباً إلى جنب مع التسميد الأزوتي الزائد والإفراط في الري، تساهم في ارتفاع حدوث ظاهرة القلب الأجوف، كذلك استخدام المركبات الكيماوية التى تحتوي على مادة السيتوكين التى يلجأ اليها المزارع احيانا لتحجيم الثمرة تؤدي لحدوث ذلك.

وأشار إلى أن بعض الأبحاث أثبتت أن القلب الأجوف ليس له صله مباشرة بالنيتروجين أو الري، ولكن يرتبط بشكل مباشر في وجود أحوال جوية معينة خلال التلقيح والاخصاب، وأن زيادة النيتروجين له علاقه فقط في ازدياد الظاهرة وليس في التسبب في حدوثها.

وأوضح أن من بين الأسباب التي تؤدي لذلك أيضا بعض الهرمونات النباتية حيث أن قله التلقيح تؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون النبات الذي يتحكم في نمو أنسجة التخزين، ما يؤدي إلى القلب الأجوف والحقيقة أن القلب الأجوف اضطراب فسيولوجي، يحدث نتيجة لضعف التلقيح ما يسبب ظهور التشقاقات الداخلية في البطيخ، فهو ليس مرضا، وهذه الظاهرة مرتبطة بالصنف وأيضا مرتبطة بالأصل التي عليه التطعيم أيضا.

علاج ظاهرة القلب الأجوف في البطيخ

ووجه عددا من النصائح للمزارعين للحد من هذه الظاهرة، وذلك بالمحافظة علي عدم زيادة الري أو وجود أي تذبذبات في الري أو زيادة النيتروجين أو استخدام مصدر النيتروجين في صورة يوريا أو نترات نشادر، كذلك ضرورة الرش بسترات البوتاسيوم أو بوتاسيوم فوسفيت بمعدل 1.5 إلى 2 كيلو على 300 لتر ماء للفدان يلي ذلك رشة بالكالسيوم بورون 1.5 لتر للفدان.