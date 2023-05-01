جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة رضيعة في نهر النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع رضيعة سقطت في نهر النيل بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها وكشف الملابسات، كما طلبت استدعاء أسرة الطفلة الغريقة لسماع أقوالها.

العثور على جثة رضيعة

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة رضيعة في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وتم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، ونجحت القوات في انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لرضيعة تدعى «ش و ع»، عامين، وبمعاينة الجثة تبين خلوها من ثمه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.