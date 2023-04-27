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مصرع طالب غرقا في نهر النيل بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
09:59 م | الخميس 27 أبريل 2023
أثناء انتشال جثة طالب بعد غرقه في سوهاج

أثناء انتشال جثة طالب بعد غرقه في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بدائرة قسم أول سوهاج من دفن طالب في العقد الأول من العمر، عقب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، أثناء استحمامه بصحبة أصدقائه؛ هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه نهر النيل بشارع الكورنيش الغربي بمحافظة سوهاج.

غرق طالب بنهر النيل بالكورنيش الغربي

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طالب بنهر النيل بالكورنيش الغربي دائرة القسم.

انتشال جثمان الطالب

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، وجرى انتشال جثمان الطالب، وتبين غرق «ز.أ» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويقيم بشارع المحطة، دائرة القسم أثناء استحمامه بنهر النيل دائرة القسم؛ هربًا من حرارة الجو.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

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