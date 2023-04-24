انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل في القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب الفريق لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية ونجحت في انتشال الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد حسن حسين 27 عاما وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة