مراسم تتويج الملك تشارلز.. يجلس على كرسى تاريخي عمره 700 سنة

بدأ العد التنازلي لبدء مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، والمقررة السبت المقبل، إذ يجرى استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية، وفقا لما أعلنه قصر بكنجهام.

وتشهد لحظة تتويج الملك تشارلز استخدام كرسي تاريخي مصنوع قبل 700 عام يعرف بـ سانت إدوارد، استخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في عام 1308.

تتويج الملك تشارلز

وأوضح قصر باكنجهام أن كراسي المجموعة الملكية جرى ترميمها حسب الحاجة إلى استخدامها في مراسم تتويج الملك تشارلز.

ووفقا لمراسم التتويج، يجلس الملك تشارلز وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراسي تاريخية أخرى، وخلال الأجزاء الأولى من المراسم كراسي قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث قبل 70 عاما، وتحديدا فى عام 1953.

ويجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج، واللذان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث.

ومن المقرر أن تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز سابقة تاريخية أيضا، تتمثل أداء قسم الولاء للمك من ملايين البريطانيين الذين سيحضرون أو يتابعون حفل تتويج ملك بلادهم الجديد.

ملابس يرتديها الملك تشارلز خلال مراسم التتويج

يشار إلى أن الملك تشارلز سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه السادس من مايو الجاري، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس خلال تتويجه عام 1937.

ارتداء ثياب رسمية قرمزية عند الوصول

ويرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول، وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة.

وتشهد كنيسة وستمنستر بلندن مراسم تتويج الملك تشارلز بشكل رسمي، في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية.