رابط الاستعلام عن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف شركة المياه والصرف

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك، وفقا للمسابقتين الأولى رقم 9 لسنة 2022 والثانية وفقا للإعلان رقم 7 لسنة 2022.

رابط معرفة مواعيد الاختبار

وحددت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابط الاستعلام عن نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين، من هنــا.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير وهي كالتالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - دكرنس - بني عبيد»، وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية و الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في 1 / 1 / 2023 عن 30 عاماً .

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية أو احدى مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية - الإعدادية) فقط .

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

الشروط العامة للمتقدمين لشغل وظائف 2022

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة .

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.سوف يتم اختيار المتقدمين وفقاً لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.