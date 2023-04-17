غرف عمليات بجميع شركات المياه والصرف الصحي لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بالمحافظات، درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورا، خاصة المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، أو نوعية المياه وجودتها.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات تطرأ في الشبكات والمحطات.

إجراء سلسلة من حملات التوعية المائية

طالب المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى إجراء فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، سلسلة من حملات التوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأشار «بدوي»، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة توعية المواطنين، خاصة ربات البيوت، بأهمية ترشيد المياه، من خلال الحث على اتباع السلوكيات الصحيحة أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد، استعدادا لدخول عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن فريق التوعية بالشركة أجرى عدداً من حملات التوعية المائية، مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحملات شملت مختلف المناطق بمحافظة القاهرة، مستهدفة توعية ربات البيوت بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنازل، استعدادا لعيد الفطر المبارك.