رسوب 2646 شخصا في اختبارات وظائف شركة المياه والصرف الصحي

كشفت نتيجة الاختبار التحريري التي أعلنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن والذين انطبقت عليهم الشروط بالمسابقة رقم 4 لعام 2021 عن رسوب 2646 متقدما على مستوى المراكز التابعة للمحافظة منهم رسوب 148 بمركز أسيوط و645 بمركز صدفا، و132 في ساحل سليم، و170 بديروط و114 بمركز ثانٍ أسيوط، و149 بمركز أول أسيوط، و298 بمركز القوصية، و223 بمركز الفتح، و209 بمركز الغنايم، و360 بمركز البداري، و109 بمركز أبو تيج، و89 بمركز أبنوب.

رابط نتيجة المتقدمين للاختبار التحريري بشركة المياه والصرف

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، إنها أعلنت نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن والذين انطبقت عليهم الشروط بالمسابقة رقم 4 لعام 2021 في ملف pdf؛ لسهولة الاطلاع عليه بالصور من هنا.

تلقي التظلمات خلال 5 أيام بدءًا من الأحد المقبل

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّها ستتلقى التظلمات خلال 5 أيام اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الخميس 9 مارس الحالي، في قطاع الموارد البشرية بديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية، خلف أبراج الوطنية، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

سداد مبلغ 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية

وأكدت الشركة أنّ على المتظلم سداد 200 جنيه قيمة تقديم التظلم؛ لضمان الجدية، على أن يتم رد قيمه التظلم للمقبول تظلمه، ويضاف اسمه ضمن كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية.