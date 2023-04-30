«الأرصاد»: شبورة ونشاط للرياح في حالة الطقس غدا الاثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة فى حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 1 مايو 2023، حيث تحدث شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

يسود طقس دافئ على كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس بارد على جميع الأنحاء خلال ساعات الليل، وذلك وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين الموافق 1 مايو 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 26- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 25 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26- 15

- طنطا 25- 15

- دمياط 26- 16

- بورسعيد 24- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 24- 16

- العلمين الجديدة 23- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 29- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 27- 14

- المنيا 28- 14

- أسيوط 29- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 31- 19

- الوادي الجديد 30- 15

- أبوسمبل 32- 19.