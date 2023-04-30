محافظ شمال سيناء يفتتح وحدتين صحيتين بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وسعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اليوم الأحد، وحدتين صحيتين بالشيخ زويد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.

افتتاح الوحدات الصحية

وقال محافظ شمال سيناء إن افتتاحات الشيخ زويد تأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن «شوشة» أن الاحتفالات بعيد تحرير سيناء مستمرة حتى الخامس من مايو المقبل، وتتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة وسط سيناء.

تطوير وحدة الخروبة الصحية والنخلات

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه، بينها 2.8 مليون جنيه تطوير ورفع كفاءة، ومليون جنيه تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و13 تابعًا لها، مضيفا أن الوحدة أقيمت على طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة، الأسنان، الصيدلة، المعمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدة الصحية لقبر عمير تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 4 ملايين جنيه، بينها 3 ملايين لتطوير ورفع كفاءة، ومليون جنيه تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، لافتا إلى أن الوحدة أقيمت على 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة «تسجيل المواليد والوفيات»، الأسنان، الصيدلة، المعمل.