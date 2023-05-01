تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز.. سابقة تاريخية تتطلع إلى المستقبل

أعلن قصر باكنجهام، أنه يجرى تتويج الملك تشارلز ملكا لبريطانيا بجانب الملكة في حفل فخم في وستمنستر أبي السبت المقبل، وستشكل مراسم تتويج الملك تشارلز جزءًا من عطلة نهاية أسبوع طويلة مليئة بالاحتفالات للملك الجديد، بدءًا من حفلات الشوارع إلى الحفلات الموسيقية.

واعتلى الملك تشارلز العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر من العام الماضي، ما جعله أقدم ملك جديد في تاريخ بريطانيا.

مراسم تتويج الملك تشارلز

- تبدأ مراسم تتويج الملك تشارلز في الساعة 11 صباحًا يوم السبت 6 مايو في وستمنستر أبي.

- يصل الملك والملكة إلى وستمنستر في موكب يبدأ من قصر باكنجهام المعروف باسم موكب الملك.

- تتوج أصحاب الجلالة في الدير في لندن في خدمة سيديرها رئيس أساقفة كانتربري.

- يؤدى ملايين البريطانيين الذين سيحضرون أو يتابعون حفل تتويج ملك بلادهم الجديد أداء قسم الولاء للملك.

- يشمل التتويج العديد من الاحتفالات التي شوهدت في خدمة الملكة الراحلة، مثل القسم، والدهن، والتكريم، والتنصيب.

- يضع تشارلز أيضًا تاج سانت إدوارد على رأسه، ويتوج رسميًا باسم الملك تشارلز الثالث.

- يجلس على كرسي التتويج، المعروف باسم كرسي إدوارد، ممسكًا بصولجان وعصا الملك، لتمثيل سيطرته على الأمة وجرم السيادة، لتمثيل العالم المسيحي.

- سيتبع الحفل عطلة نهاية أسبوع من الأحداث، بما في ذلك حفل موسيقي في قلعة وندسور.

وقال قصر باكنجهام إن الحفل سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل، بينما يظل متجذرًا في التقاليد القديمة والمباهج.

وأضاف القصر في بيان أن التتويج هو خدمة دينية مهيبة، إلى جانب مناسبة للاحتفال والمباركة.

وعن طبيعة الحفل، أعلن قصر باكنجهام: «احتفظ الحفل بهيكل مماثل لأكثر من ألف عام، ومن المتوقع أن يتضمن حفل تتويج هذا العام نفس العناصر الأساسية مع الاعتراف بروح عصرنا».

الاحتفال سيقام وستمنستر أبي

وتابع: «على مدى 900 عام الماضية، أقيم الاحتفال في وستمنستر أبي، لندن منذ عام 1066، كان رئيس أساقفة كانتربري هو الذي يدير الخدمة دائمًا»، وجرى التخطيط للخدمة لتمثل مختلف الأديان والمجموعات المجتمعية، بما يتماشى مع رغبة الملك في عكس التنوع العرقي لبريطانيا الحديثة.

ويتعهد الملك تشارلز بأن يكون المدافع عن الإيمان في قسم التتويج، لكن مساعدي القصر ومسؤولي الكنيسة يخططون لإضافة المزيد من الكلمات التي تسمح للملك بالاعتراف بأنه يخدم جميع الأديان.