السياحة: 74 ألف مواطن تقدموا للحج السياحي هذا العام عبر 1483 شركة

قالت سامية سامي، وكيل وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج بالوزارة، إن عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى لهذا العام بلغ نحو 73 ألفا و874 مواطنا، تم اختيار نحو 16 ألفا منهم من خلال القرعة التى أجريت اليوم بمقر الوزارة بالعباسية للفوز بفرصة أداء الحج هذا العام، مشيرة إلى أن الأعداد التى تقدمت للحج السياحي هذا العام أعلى من التي تقدمت العام الماضى بـ7%.

1483 شركة نظمت الحج هذا العام

وأضافت لـ«الوطن» أن عدد شركات السياحة التى تقدمت لتنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام بلغت نحو 1483 شركة سياحة، بعدد أقل بنحو 200 شركة عن الشركات التى نظمت الحج السياحي العام الماضى والتي بلغت نحو 1685 شركة.

تخصيص 12 ألف تأشيرة حج للبرامج الإقتصادية

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار خصصت من حصتها من تأشيرات الحج البالغة نحو 16 ألف تأشيرة نحو 12 ألف تأشيرة للبرامج الإقتصادية (البري والاقتصادي طيران)،كما خصصت لبرنامج الحج فئة الـ5 نجوم 4 آلاف تأشيرة.

وطالبت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي وتنفيذ برنامج الحج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج، مشددة على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحا ومرضيا لكافة الحجاج.