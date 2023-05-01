مدير «حواء لإنتاج محركات البنزين»: المصنع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا

وجّه المهندس وائل فتحي علي، مدير الإدارة الهندسية لمصنع حواء لإنتاج محركات البنزين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في توطين الصناعة المحلية والدعم المستمر الذي تقدمت به مبادرة «ابدأ» لمجموعة مصنع حواء لإنتاج محركات البنزين أو مجمع تصنيع وسائل النقل الخفيفة.

وأضاف فتحي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نتواجد اليوم في مصنع إنتاج محركات البنزين، وهذا أول مصنع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، مُقام على مساحة 16 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة نحو 330 مليون جنيه مصري، والطاقة القصوى الإنتاجية التي نستهدفها 20 ألف محرك شهريًا، وسنصل لذلك قريبًا، وذلك بسعات مختلفة تتراوح بين 150 سي سي حتى 250 سي سي وهذا يغطي كل الرينج لوساشل النقل الخفيف».

وتابع: «الفاتورة الاستيرادية لهذا البند تكلف مصر 100 مليون دولار سنوي، وبعد تشغيل الطاقة القصوى للإنتاج سنصل إلى 58 مليون دولار توفير في الفاتورة الاستيرادية، ونستهدف تصدير 30% من الإنتاج، هذا المصنع بشراكة مصرية وتكنولوجيا صيني، الجانب المصري شركة حواء التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة طارق إبراهيم حواء ومبادرة ابدأ، بينما الجانب الصيني الشريك التكنولوجي لشركة هونان، التي تعد من أكبر الشركات المصنعة لمحركات البنزين في الصين ومن أكبر المصدرين».

وأوضح: «شركة هونان كانت تصدر للشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن من هنا أصبحنا نقطة ثانية للتصنيع والتصدير بدلا من الصين، المصنع يوفر 90 فرصة عمل للفنيين، و15 فرصة عمل بين مهندسين وإداريين، وهناك 10 اجانب فقط من الصين هم رئيس كل قسم وبعض الفنيين المحترفين، وتم الاتفاق على نقل تكنولوجيا تصنيع المحرك بالكامل إلى الجانب المصري وتدريب الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج».

وأضاف: «نستهدف التصدير وجار العمل على المجمع الصناعي الذي كان مستهدفا له من 5 إلى 7 سنوات، وبالتعاون مع ابدأ فمن الممكن ضغطه إلى 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، والمجمع الصناعي سيوفر 1500 فرصة عمل بين عمالة مباشرة وغير مباشرة».

وفي ختام كلمته، دعا مدير الإدارة الهندسية لمصنع حواء لإنتاج محركات البنزين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في لحظة إنتاج أول محرك تحت شعار «صنع في مصر».