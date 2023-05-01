مقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر بسبب مشادة كلامية بالمطرية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنه نافذه في الصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد المطراوي م»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعنه نافذه في الصدر.

التحريات

وكشفت التحريات بأنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وأصيب المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.