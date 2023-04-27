العثور على جثة مجهولة ملقاة في أحد شوارع المطرية بالدقهلية

تمكن الأهالي من العثور على جثمان لشاب مجهول الهوية، ملقاة على الطريق بالمطرية، بالقرب من قرية النسايمة، إثر حادث سير، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى لحين استكمال الإجراءات اللازمة والتعرف على هويته، وتسليمه لأسرته بمعرفته النيابة العامة.

بلاغًا بالعثور على جثة شاب

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المطرية، يفيد بالعثور على جثة هامدة مجهولة الهوية، إثر حادث سير على الطريق، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداعه بالمشرحة.

العثور على جثة

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة مجهولة الهوية، توفى إثر حادث سير على طريق بحيرة المنزلة «الحزام الأمن»، النسايمة المطرية، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداعه بالمشرحة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتكثف مباحث المطرية من جهودها للوصل إلى هوية الشاب لتسليم جثمانه إلى أسرته ودفنه بمعرفتهم بعد تصريح النيابة العامة بذلك.