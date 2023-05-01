عضو بـ«الشيوخ»: «التنسيقية» عقدت لقاءات شعبية منذ الدعوة للحوار الوطني

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التنسيقية منذ دعوة إطلاق الحوار الوطني عقدت العديد من اللقاءات على المستوى الشعبي بأكثر من 350 جلسة تخللها طرح الأفكار والرؤى، وجرى إرسال هذه الأفكار إلى الأمانة الفنية.

وأضاف عمارة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الانطلاقة المقبلة في 3 مايو المقبل ستأتي بعد الانطلاقة الأولى والتي كانت عبارة عن جمع المدخلات والأفكار والرؤى المختلفة من أجل إيجاد قواسم مشتركة والخروج بالتوصيات».

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك قوى متعددة وراء هذه المدخلات، سواء القوى الحزبية والمجتمع المدني والنقابات، وبالتالي فإن الفترة المقبلة سيبدأ نواب الشعب بالتحدث عنها من خلال الأحزاب، وسيشهد الشعب المصري حالة حراك كاملة».