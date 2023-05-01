7 أسابيع أصبحت تفصلنا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023، ووقفة عرفات، حيث ملايين الحجاج الذي كتب الله لهم أداء فريضة الحج الأعظم في الأراضي المقدسة هذا العام، على موعد للصعود إلى جبل عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

موعد إجازة عيد الإضحي 2023

ومن المقرر ووفق أجندة الإجازات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزاراء، أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى 2023، جغرافيا بدءا من الثلاثاء 27 يونيو 2023 حتى السبت الأول من شهر يوليو 2023، أي مدة الإجازة 5 أيام مدفوعة الأجر، وفقا لقانون العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2023

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنّ الخميس المقبل الموافق 4 مايو، هو موعد إجازة عيد العمال 2023، حيث جرى ترحيل موعد الإجازة من اليوم الاثنين 1 مايو، إلى الخميس المقبل، وفقا لقرار الحكومة السابق بترحيل مواعيد الإجازات الرسمية من وسط الأسبوع لتكون يوم الخميس.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

ووفقًا للأجندة الحكومية الخاصة بمجلس الوزاراء، فما زال هناك عددا من الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، وهي مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وهي كما يلي.

- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.