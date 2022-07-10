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ضبط المتهم بقتل شقيقه طعنا يوم وقفة عرفات في قنا: «ضيع فلوس الغربة»

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رجب آدم
11:34 ص | الأحد 10 يوليو 2022
مديرية أمن قنا

مديرية أمن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من ضبط المتهم بقتل شقيقه يوم وقفة عيد الأضحى، في قرية المحروسة بدائرة مركز قنا، لوجود خلافات مالية بينهما.

واستقبلت مشرحة مستشفى قنا العام، الجمعة الماضي، جثة شاب متأثرا بعدة طعنات.

تفاصيل الجريمة

وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام شاب بقتل شقيقه بتسديد عدة طعنات بسكين المطبخ في الرقبة ومناطق أخرى في الجسد.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الجريمة، ونقلت جثة «مصطفى. ر» 25 عاما، مقيم قرية المحروسة، بمركز قنا.

فلوس الكويت.. سبب الجريمة

وكشفت تحريات المباحث، عن أن شقيقه «أحمد»، قام بقتله بسبب خلافات مالية، إذ كان المتهم يعمل في دولة الكويت وكان يرسل الأموال لشقيقه المجني عليه، وعندما عاد لم يجد نقوده، ليعلم فيما بعد أن شقيقه يلعب القمار وخسر كل الأموال، فقام بطعنه بسكين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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