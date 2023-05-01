إجراءات جديدة من «النواب» لصيانة وترميم المخطوطات.. اعرفها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وأجّل المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية لاحقة.

ويعمل مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات؛ لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.

صيانة وترميم المخطوطات

كما يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم مسؤولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار مسؤوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

تعمل التعديلات المستحدثة على تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالتين: الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال، وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة في شأن حماية المخطوطات.

تكاليف صيانة وترميم المخطوطات

ويلزم مشروع القانون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة، والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.