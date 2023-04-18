«التضامن»: مصابون بأمراض دم يستحقون الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض أمراض الدم التي يمكن بموجبها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من مميزاتها، إذ تتمثل في الأمراض التي تؤثر سلبا في واحد أو أكثر من مكونات الدم مثل «لزوجة الدم مع نقل دم مستمر، نقص في أحد عناصر الدم أو سيولة».

مراحل بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها إلى أن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة شملت الإعاقات البسيطة والشديدة وبالغة الشدة، بإستثناء أمراض القلب واضطرابات التواصل والإضطرابات النفسية الانفعالية وصعوبات التعلم، فيما شملت المرحلة الأولى كل الإعاقات الشديدة الواضحة مثل ضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزارة التضامن أن لها العديد من المزايا مثل:

- الدمج في المدارس.

- الكشف المجاني في المستشفيات، وإعفاء حامل بطاقة الخدمات من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على الأندية الرياضية.