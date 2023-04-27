طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى الحكومة بتقديم تسهيلات لأصحاب الهمم لتوفير سبل الحياة الكريمة، ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص الوطن على تقديمه، نوافيكم في السياق الآتي، بخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

خُصص للمواطنين أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، بهدف توفير نتيجة الكشف الطبي دون الخروج من المنزل http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

تأتي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالأسم 2023، على النحو الآتي:

- زيارة الرابط المذكور في السطور السابقة للاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023.

- ظهور الصفحة الرئيسة.

- تأتي الصفحة الرئيسية الآتي «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي».

- وبعد اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- النقر على خانة بحث.

- ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالإسم 2023

ويذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة، تعد أهم أدوات الجمهورية الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2023، التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة لمختلف المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، بهدف منح حقوفهم كاملة، التي كانت مهمشة ومهدرة قبل عام 2014.