«التعليم» توجه بمراجعة التقويمات الشفوية للطلاب أصحاب الدرجات المنخفضة

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للموجهين بالإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل المقرر أن تبدأ يوم 6 مايو 2023، مؤكده علي مراجعة الالتزام بضوابط وضع الامتحانات، ومراجعة التقويمات الشفوية والأنشطة التعاونية للطلاب المنخفضة درجاتهم في التقويمات قبل بدء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية.

ووجهت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بضرورة الانتهاء من الامتحانات العملية للأنشطة التربوية مع إحضار إفادة بذلك، «عملي الحاسب الآلي وعملي العلوم»، وتدريب المعلمين على وضع الأسئلة طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

الامتحانات بعيدة عن أي ميول

وأكدت المديريات التعليمية، الالتزام بأنّ تكون الامتحانات بعيدة عن أي اتجاهات او ميول سياسية أو دينية أو عنصرية مع احضار المادة بذلك، والانتهاء من تدريس المناهج وتدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات مع إحضار إفادة بذلك.

عدم انفراد معلم بالتصحيح

وشددت المديريات التعليمية، على الالتزام بتوزيع المصححين على المدارس لعدم انفراد معلم بالتصحيح، والالتزام من واضعي الأسئلة بعدم الخروج عن المقرر الدراسي والالتزام بالمادة العلمية الواردة بالكتاب المدرسي بالتناسب الزمني للإجابة عن الأسئلة.

كما شددت المديريات التعليمية، علي متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة استخدام الكاشف الحراري الجميع الطلاب والعاملين ومتابعة عزل الحالات المشتبه بها بحجر العزل وعرضها على الأطباء ومتابعة تطهير وتعليم جميع حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ومتابعة نظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة استخدام جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة الكمامات ومتابعة التباعد بين الطلاب واقصى عدد باللجنة 20 طالبًا بمدارس إدارتكم بواقع طالب واحد.