«أدوات الرقابة البرلمانية».. برنامج تدريبي بإدارة التعليم المدني في القليوبية

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، البرنامج التدريبي «دور البرلمان في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية»، بحضور مشرفي البرلمان بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بقاعه المديرية للاجتماعات.

حضر اللقاء أحمد أبو غزالة المدرب والخبير البرلماني بوزارة الشباب والرياضة وتحدث عن أدوات الرقابة، والأدوار الموجودة داخل المجلس، وعدد المنتخبين فى مجلس الشيوخ والنواب، وكيفية التحضير لأى جلسة برلمانية من معلومات وبيانات.

الأدوات الرقابية لعضو البرلمان

واستعرض الأدوات الرقابية، التي يمتلكها العضو داخل المجلس مثل طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، الاستجوابات، وسحب الثقة، وطلبات المناقشة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتشكيل لجان الإستطلاع.

وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع مشرفي البرلمان المشاركين في الدورة التدريبية، حول أدوات الرقابة، والأدوار الموجودة داخل المجلس، وكيفية التعامل مع أدوات الرقابة، فى جو من التفاعل.

تأهيل مشرفي البرلمان

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج التدريبي لإداره البرلمان والتعليم المدني، يهدف لتأهيل مشرفي البرلمان، لتعريفهم بالبرلمان واختصاصاته، للارتقاء بمستوى عالي من المعرفة، لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية طبقا لسياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف خلق جيل جديد يؤثر في المجتمع، يكون قادر على القيادة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم، وإعداد قيادات المستقبل، نحو حياة سياسية متكاملة في إطار ديمقراطي في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.