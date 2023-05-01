طقس 27 ساعة مقبلة.. ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء من الثلاثاء إلى الجمعة، كما يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس الثلاثاء 2 مايو 2023

تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 3 مايو 2023

تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

طقس الخميس 4 مايو 2023

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الخميس 5 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.