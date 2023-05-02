فنانون رحلوا في سن الشباب.. آخرهم مصطفى درويش

صدمة مدوية تسببت فيها الوفاة المفاجئة للفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب، إذ كان قبل رحيله بساعات قليلة متواجد على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل خلالها مع أصدقائه ومتابعيه، ليعيد إلى الأذهان لحظات رحيل مفاجئة لعدد من نجوم الفن في ريعان شبابهم.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين رحلوا في ريعان شبابهم:

الفنان اللبناني جورج الراسي

كان رحيل الفنان اللبناني جورج الراسي في أغسطس الماضي، صدمة كبيرة لعائلته وجمهوره في جميع أنحاء الوطن العربي، إذ توفي الفنان الشاب الذي لم يتجاوز الـ 40 عاما متأثرا بإصابته في حادث سيارة، بعدما اصطدمت سياراته بحاجز إسمنتي على الطريق الحدودي بين سوريا ولبنان، وهو الأمر الذي كان بمثابة فاجعة للجميع.

وتتسع قائمة الفنانين الذين رحلوا في سن الشباب، لتشمل الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل بشكل مفاجئ في الـ 35 من عمره بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عام 2019، ولم يكن الإعلامي والممثل الشاب عمرو سمير تجاوز الـ 33 عاما عند وفاته عام 2017، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية خلال تواجده في إسبانيا.

وفاة علاء ولي الدين

كما تسبب رحيل الفنان علاء ولي الدين في حالة من الصدمة لدى محبيه وعائلته، التي تركها في أول أيام العيد الأضحى 2003، ليرحل عن عمر يناهز الـ 39 عاما بسبب غيبوبة سكر مفاجئة.