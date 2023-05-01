الصحة العالمية في مصر تدعم النازحين من السودان بإمدادات طبية وجراحية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، برئاسة الدكتورة نعيمه القصير، أعلن عن تقديم إمدادات طبية وجراحية بقيمة 200 ألف دولار، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين من السودان عبر الحدود المصرية.

نزوح عشرات الآلاف إلى ‎مصر

وذكر بيان للمنظمة الأممية، أنه جرّاء الأزمة في‎ السودان، نزح عشرات الآلاف منه إلى ‎مصر، وتعمل منظمة الصحة العالمية في مصر على الأرض مع وزارة الصحة والسكان المصرية والشركاء، للاستجابة الفعالة لتلك الأزمة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

ولفتت المنظمة الأممية، إلى أن فرقها تعمل عن قرب مع المجتمعات والأسر في أسوان وأبو سمبل، ومن خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحية، لتقدير وتوفير الاحتياجات الطبية الضرورية.