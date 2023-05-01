التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان سندنهور ببنها

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدما صدمها قطار أثناء محاولتها عبور مزلقان قرية سندنهور بمركز بنها على الطريق الزراعي، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بنها

وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة للوحدة الصحية بسندنهور، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع ربة منزل تدعى «سماح ع س»، 40 عاما، صدمها قطار بمزلقان سندنهور ببنها.

التصريح بدفن الجثة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام قطار بربة منزل حال محاولتها العبور بالمزلقان، وأسفر الحادث عن مصرعها، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.