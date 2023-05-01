«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2625 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 3 مايو الجاري.

تراجع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2625 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا، لتسجل مستوى 1977 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3000 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2250 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21000 جنيه.

سعر جرام 21

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 470 جنيهًا، وبنسبة 21.4 % خلال تعاملات شهر أبريل 2023، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، وبنسبة 1% بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1970 دولارًا، ولامست مستوى 2010 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 240 جنيهًا وبنسبة 9.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 2430 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات وبنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1984 دولارًا، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

وعلى صعيد آخر، شهدت الأسواق الأمريكية انهيار بنك فرست بابليك، وهو ثالث بنك أميركي كبير ينهار خلال شهرين، حيث قالت إدارة الحماية المالية في كاليفورنيا اليوم الإثنين، إن المنظمين سيطروا على البنك، كما المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وقالت إنها قبلت عرضًا من بنك JP Morgan وغيره لضمان جميع الودائع، بما في ذلك الودائع غير المؤمنة.