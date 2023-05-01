استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2640 جنيها

استقرار ملحوظ في أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة وذلك بعد شهدت الأسعار أمس تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت أسعار الذهب أمس 3 مرات على مدار اليوم بحسب ما قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل عيار 24 في بداية تعاملات اليوم 3017 جنيها بينما يبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعاً 2640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وقد يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2766 جنيها للشراء فيما يسجل عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2263 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات الصباح 1760 جنيها وعيار 12 يسجل 1509 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم يشهد استقراراً ملحوظاً في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بعد أن شهد أمس تراجعاً ملحوظاً، ويسجل 21120 جنيها والأونصة 93833 جنيها.