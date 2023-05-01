الذهب يتكبد خسائر فادحة عالميا وتوقعات بمزيد من التراجع 

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 1990 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، حيث تعرضت لضغوط قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء المقبل، وسط البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والضغوط التضخمية المستمرة.

البنوك تقرر أسعار الفائدة نهاية الأسبوع

وبحسب موقع «تريندينج إيكونمي»، ستقرر البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب للشهر الثاني على التوالي في أبريل وسط تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد ينهي قريبًا دورة التضييق العنيفة.

زيادة الطلب على الذهب سبب ارتفاع الأسعار

وأدت المخاوف من الركود وتجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على المعدن كملاذ آمن، خصوصا أن الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد والعكس صحيح.

تراجع أسعار الذهب في مصر قريبا

فى المقابل تراجعت أسعار الذهب فى السوق المصري بشكل كبير، حيث بلغت قيمة التراجع حوالى 200 جنيه فى الجرام، وتوقع ناجي فرج عضو شعبة الذهب مزيدا من التراجع، مؤكدا أن السبب الرئيسى في ارتفاع اسعار الذهب محليا هو زيادة الطلب على الشراء.

وأكد عضو الشعبة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتراجع الذهب خلال الأيام المقبلة ليصل إلى حوالي 2100 جنيه للجرام عيار 21، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الشعبة للوقوف على الارتفاع غير المبرر في الأسواق، منها خفض قيمة المصنعية على المشغولات لتكون أقرب إلى مصنعية السبائك.