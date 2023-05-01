تراجع سعر الذهب بختام تعاملات الأحد.. عيار 21 يسجل 2640 جنيها

سجل سعر الذهب أمس الأحد 30-4-2023 في الصاغة، خلال ختام التعاملات، تراجعًا لثالث مرة في اليوم الواحد، بالنسبة للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا، ليصل إلى بـ2640 جنيهًا بقيمة 5 جنيهات، فيما جاء سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ3017 جنيهًا بقيمة 6 جنيه.

وبالنسبة لسعر الذهب الأحد 30-4-2023 في الصاغة، خلال ختام التعاملات نرصدها في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24، بـ3017 بالنسبة للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، جاء بـ2640 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بـ2263 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 بـ1760 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1509 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 21120 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1990.35 دولارًا أمريكيا.