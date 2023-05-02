تخليدا لذكراه.. «سياحة وفنادق المنصورة» تطلق اسم أستاذ جامعي على قاعة محاضرات

قرر مجلس كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة في جلسته أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد الكلية، إطلاق اسم الدكتور وائل محمود عزيز، أستاذ الإدارة الفندقية بالكلية والوكيل السابق لشئون المجتمع وتنمية على أحد قاعات المحاضرات الكبرى بالكلية الذى وافته المنية أمس الأول، وذلك تخليداً لذكراه، وتقديراً لما قدمه الراحل من رحلة عطاء كبيرة فى خدمة قطاع السياحة عامة والتعليم السياحى خاصة ، ودوره الريادى فى تحقيق نهضة فى التعليم السياحى من خلال أفكاره وخططه .

عضو لجنة تخطيط قطاع كليات السياحة والفنادق

وأوضحت كلية السياحة والفنادق فى بيان صحفى أمس أن الدكتور وائل محمود عزيز ،كان عضوا بلجنة تخطيط قطاع كليات السياحة والفنادق،كما كان أستاذا لمادة إدارة الفنادق ،ورئيس المنتدى العالمى لخبراء السياحة .

درجة الدكتوراه فى إدارة الفنادق من كلية السياحة والفنادق

ولفتت الكلية إلى أن عزيز حصل على درجه الدكتوراة فى إدارة الفنادق من كليه السياحة والفنادق جامعة حلوان 2003 م ،كما حصل على العديد من الدورات التخصصية الفندقية و السياحية من الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبى .

وأضافت الكلية أن عزيز عمل بالقطاع السياحى منذ عام 1986م كما عمل بالقطاع الأكاديمى منذ عام 2000 م بجامعات قناة السويس و حلوان و الفيوم والمنصورة بالإضافة إلى جامعة الملك سعود بالرياض،لافتة إلى أنه ساهم فى تنفيذ العديد من المشاريع القومية داخل مصر وخارجها بالاشتراك مع البنك الدولى وإتحاد الغرف السياحيه ووزارة التربية والتعليم ، والتعليم العالى وكرسى الأمير سلطان بن سلمان لتطوير السياحة بالمملكة العربية السعودية .