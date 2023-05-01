واعظة بالأوقاف لقناة الناس: بر الوالدين جاء بعد فرض عبادة الله لأهميته

قالت الدكتورة نفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى يقول «وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا»، بمعنى أن عبادة الله فرض وهي لله الواحد فقط، وبر الوالدين جاء في محل عطف من الله سبحانه وتعالى على عبادته وحده، بما يؤكد أهمية بر الوالدين.

وأوضحت «مختار» في حوار لها بقناة الناس، أن الآية الكريمة قالت «وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما»، وذكر المولى عز وجل حالة الكبر لأن الإنسان في شبابه لا يحتاج لأحد ولكن حينما يكبر يحتاج إلى أولاده يساعدوه ويعينوه على مشقة الحياة، وألا يقول الإنسان لهما أوف ولا ينهرهما.

احترام الوالدين واجب على كل شاب

وأشارت الواعظة بوزارة الأوقاف إلى أن احترام الوالدين وإعطائهما قدرهما أمر واجب على كل شاب مهما بلغ من العمر أو المكانة؛ فاحترام الوالدين وتقديرها أمر لا بد منه.

جدير بالذكر أن قناة الناس قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.