واعظة بالأوقاف لقناة الناس: بر الخالة يغفر الذنب ويدخل الجنة

قالت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن بر الخالة يغفر الذنب ويجعل التوبة مقبولة ويدخل الجنة، كما أبلغنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف، أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ فقال إنِّي أذنبتُ ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبةٍ فقال هل لك أمٌّ قال لا قال فهل لك من خالةٍ قال نعم قال فبِرَّها.

بر الخالة بعد بر الأم

وأوضحت خلال حلقة اليوم من برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس: «شوف بقى برك بأمك ممكن يعمل إيه، بر الخالة بيعمل كل ده، بيغفر الذنب ويقبل التوبة، يا بختك لو أمك راضية عليك وبتدعي لك وتقولك روح يا ابني ربنا يصلح حالك ويحبب فيك خلقه دى باب الجنة وطريق الخير، ربنا هيحبك وتكون قريب من ربنا وأعمالك مقبولة وطريقك هيكون كله خير وموفق».

قناة الناس

جدير بالذكر أن قناة الناس هي قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.