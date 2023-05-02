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ماجدة عبد العليم منسقا عاما للمهرجان القومي للمسرح المصري 2023

كتب:

إلهام الكردوسي
05:31 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
الفنان محمد رياض

الفنان محمد رياض

جدد الفنان محمد رياض الثقة في إسناد مهمة المنسق العام للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة للباحثة ماجدة عبد العليم، والتي عملت من قبل في المهرجان لمدة 6 دورات، بدأتها منذ عام 2014 برئاسة المخرج ناصر عبد المنعم، واستمرت في الدورات التي ترأسها الناقد الكبير الدكتور حسن عطية، والفنان القدير يوسف إسماعيل، وأعدت من قبل كتابا توثيقيا عن العشر دورات الأولى من المهرجان، وتعمل حاليا على توثيق الدورات الخمس الأخيرة، ليكون المهرجان القومي للمسرح هو المهرجان الوحيد في مصر الموثق لجميع فعالياته منذ دورته الأولى.

 

اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح 

كانت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، قد اجتمعت بمقر صندوق التنمية الثقافية، وناقشت خلال الإجتماع السياسة العامة للدورة السادسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الإجتماع منها: موعد انطلاق المهرجان وتعديلات في لائحة المهرجان، والاستقرار على عنوان الدورة الجديدة، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة، واقتراحات لأعضاء لجنة المشاهدة، والمكرمين.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي