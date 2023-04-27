«الثقافة» تحتفل بأعياد سيناء بأوبريت «أفراح سيناء والعريش»

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية فنية ضخمة، وعرضًا للأوبريت الغنائي الاستعراضي «أفراح سيناء والعريش»، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمشاركة سبع فرق فنية من مختلف المحافظات، كما تم افتتاح معرض للحرف التراثية واليدوية، ومعرض لإصدارات الوزارة.

حضر الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد كبير من المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والمحافظة، وحشد جماهيري كبير من أهالي وأبناء المحافظة.

الكيلاني: قصر ثقافة العريش يمثل منارة لأهالي سيناء

أعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير من أهالي شمال سيناء، باحتفالية قصر ثقافة العريش، وحالة البهجة التي ارتسمت على أبنائنا وهم يستمتعون بفقرات الحفل المتنوعة، ما يعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة.

وأشارت إلى أن قصر ثقافة العريش، يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة إلى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة، في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر.

وأوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلً،ا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبأهالي وأبناء سيناء الكرام، حيث الحرص أن يشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء العمران المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

ومن الجدير بالذكر، أن الأوبريت الغنائي الاستعراضي «أفراح سيناء وأفراح العريش»، من إخراج هشام عطوة، كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، وصمم الاستعراضات مدربوا الفرق المشاركة، بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.