تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة في التداولات المسائية

تراجعت أسعار الذهب في التداولات المسائية، اليوم، بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التداولات، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2660 جنيهًا للجرام بدلًا من 2670 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ 3040 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2660 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2280 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و280 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1987 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.