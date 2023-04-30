حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب وصلات بكفر الشيخ

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع، لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً.

التبرع علي أقساط ممتدة

وأوضح «شعبان»، أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها «المستوى المادي، والاقتصادي، والمعيشي» للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250 جنيهًا أو على أقساط ممتدة تصل لمدة 15 شهرًا بمبلغ 360 جنيهًا شهريًا بدلاً من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لافتاً أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28 ألفًا و108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.