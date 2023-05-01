خالد يوسف: مصطفى درويش حضر لدوره في سره الباتع بتميز.. و«معملناش بروفات»

حرص المخرج خالد يوسف، على نعي الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، وشيع جثمانه بمسجد الحصري.

وقال خالد يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعزي الوسط الفني في وفاة صديقه الفنان مصطفى درويش، وأنه أول من قدمه لشاشة السينما من خلاله فيلمه «كف القمر»، واكشتف حينها أنه يملك موهبة في حاجة لرعاية.

خالد يوسف ينعى مصطفى درويش

وأضاف خالد يوسف، أنه بعد فترة أسند له دور في مسلسل سره الباتع، واكتشف أن موهبة مصطفى درويش ثقلت بالتجارب، وأصبح فنانا واعدا حتى لم أقم بعمل بروفات معه على دوره، ولكنه حضر للشخصية بشكل متميز.

وأشار إلى أن مصطفى درويش كان يعمل الخير كثيرا، ويساعد الفقراء والمساكين، وترك أثرا طيبا في جميع محبيه وأصدقائه.