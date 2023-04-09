خالد الصاوي يكشف لـ«أنا والقناع» رأيه في خالد يوسف: «كل ما أشتغل معاه أعتذر له»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه يعتبر المخرج خالد يوسف أخا له، موضحًا: «أنا أحبه واتشرف بالعمل معه، وكلما عملت معه اعتذرت له لأنني قد أسبب له بعض الضيق أحيانا».

رأيه في حسين فهمي وخالد يوسف

وأضاف الصاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «خالد يوسف مخرج وقائد رائع، أما حسين فهمي فهو رائع أيضا، وأتمنى أن ألبس قناعه لمدة 5 سنوات مثلا، هو أكبر مني في السن وعندما أجلس معه وأصدقائنا، نكون 3 أجيال تقريبا، ويكون حسين فهمي أكثرنا شبابا».

برنامج انا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.