هدي الإتربي: العمل مع خالد يوسف حلم بالنسبة لي

قالت الفنانة هدى الإتربي، إن كواليس العمل بمسلسل ضرب نار رائعة وياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة، وتشعر بفخر كبير وسعادة بالغة بنجاح الفنانة المصرية بشكل عام كسيدة تقدم قضايا المجتمع، متمنية أن تكون من الممثلات أصحاب الرسالة الفنية اللاتي تتركن أثرا في قلوب المشاهدين.

هدى الإتربي تتحدث عن نجاح سره الباتع

وأشارت هدي الإتربي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي إلى أنها شاركت بمسلسل سره الباتع بشخصية مختلفة جدا عن مسلسل ضرب نار، وسعيدة جدا بنجاح العملين، موضحة أنهما يمثلان نقلة فنية في حياتها.

وتابعت الإتربى، أن خالد يوسف هو الذي رشحها لدور سعاد، وهي فلاحة مصرية بمسلسل سره الباتع: «الأستاذ خالد في الأول كان مرشحني لدور تاني، وبعد كده قال لي أنا عاوزك معايا في دور سعاد وهدخل معاكي تحدي مش هما دايما بيحطوكي في دور البنت الحلوة اللي بتلبس شيك أنا هقدمك في دور مختلف وإثبات لموهبتك، وأنا متأكد من نجاحك».

وأكدت أن العمل مع المخرج خالد يوسف كان حلما بالنسبة لها، وكانت هناك رهبة عند مقابلته وهو إنسان بسيط جدا ومتعاون وأضاف لها الكثير.

وأشارت إلى أن مسلسل سره الباتع يتحدث عن حقبة زمنية وأحداث متنوعة ومختلفة والمشاهد كانت صعبة جدا، ووفاة شقيقتها خلال أحداث العمل وفي المعركة من أصعب المشاهد، وتعرضت لإصابات بسبب المعارك والأكشن والمخرج خالد يوسف كان يدعمهم لخروج الصورة أقرب إلى الحقيقة.

هدى الإتربي والجمع بين عملين

واختتمت هدى أن الجمع بين عملين في رمضان كان صعبا، وتجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لها.