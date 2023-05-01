شركة عالمية جديدة تدخل السوق المصرية للبحث عن الغاز في المتوسط

تعتبر مياه البحر المتوسط منطقة جاذبة للعديد من الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي من أعماق المياه، خاصة في ظل الوقت الحالي والذي ارتفع فيه أعداد الحقول في البحر المتوسط بسبب غناه بالكثير من الغاز والموارد.

وقال موقع «ميز» إن شركة Woodside الأسترالية التي تركز على الغاز الطبيعي المسال، اتخذت أول خطوة للعمل في مجلات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط المزدهر من خلال مصر.

%27 حصة الشركة الأسترالية

وأضاف الموقع أنّ الشركة الأسترالية اشترت 27% من حصص شركة شيفرون في منطقتين للاستكشاف في منطقة الحدود البحرية الغربية لمصر، والكتلتان موجودتان في البحر المتوسط شمال سيدي براني وشمال الضبعة.

وستشهد هذه الخطوة تعاونًابين شركة Woodside الأسترالية مع شركة Chevron شيفرون الأمريكية، للتنقيب والبحث عن الغاز في البحر المتوسط وهو ما سيزيد من الخبرات العاملة بما يعود بالنفع على الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي.

حقل ظهر

وتنطوي الصفقة على انخفاض حصة شيفرون في المنطقتين من 90% إلى 63% مع احتفاظ شركة ثروة المصرية الحكومية بنسبة 10%.

وتحتوي الحدود البحرية المصرية على العديد من الخيرات الغازية، خاصة وأن بها أكبر حقل ينتج غاز طبيعي وهو حقل «ظهر» العملاق.