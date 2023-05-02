8 تحركات رئيسية للملك تشارلز الثالث خلال مراسم التتويج.. تعرف عليها

تستعد المملكة المتحدة للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث، ودعت الأسرة الملكية نحو 2000 ضيف من جميع أنحاء العالم لمشاهدة مراسم التتويج في العاصمة لندن، السبت المقبل، وترصد «الوطن» الجدول الزمني المتوقع لليوم، وكيفية مشاهدة مراسم التتويج.

الجدول الزمني لتتويج الملك تشارلز الثالث

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة، الأوقات المحددة لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، كما يلي.

الساعة 1:00 صباحا

تُفتح منافذ مشاهدة على طول طريق الموكب من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر، وسيكون الوصول إلى تلك المناطق على أساس من يأتي أولا يخدم أولا، لذلك من المتوقع أن يبدأ الناس في الظهور مبكرا، ويجري توجيه المشاهدين إلى مناطق مشاهدة بديلة في هايد بارك القريبة، وحديقة جيمس، وجرين بارك، بمجرد أن تكون مناطق مشاهدة طريق الموكب ممتلئة، كما سيبدأ بعض أفراد القوات المسلحة الذين سيشاركون في الموكب، التجمع في هذا الوقت أيضا، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الساعة 2:15 صباحا

يبدأ الضيوف في الوصول إلى نقاط التفتيش لحضور حفل التتويج في كنيسة وستمنستر.

الساعة 4:30 صباحا

يبدأ رؤساء الدول الأجانب وأفراد الأسرة الملكية البريطانية والعائلات الملكية الأخرى في الوصول إلى الحفل في كنيسة وستمنستر.

الساعة 5:20 صباحا

نقل الملك تشارلز الثالث وزرجته من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر في موكب كبير، يرافقهما مئات أفراد القوات المسلحة البريطانية وأعضاء القوات المسلحة من بلدان الكومنولث الأخرى، حيث يبلغ طول الطريق نحو 1.3 ميل، مباشرة عبر وسط لندن.

الساعة 6:00 صباحا

تبدأ مراسم التتويج في كنيسة وستمنستر، إذ تشمل الاعتراف وقسم التتويج، والمسحة، والتنصيب، التتويج والتكريم، وبعد ذلك يحصل الملك تشارلز على الرداء الملكي وخاتم التتويج، ويوضع على رأسه تاج القديس إدوارد، وبعد الانتهاء من تتويج الملك يجري تتويج زوجته الملكة كاميلا.

الساعة 8:00 صباحا

انتهاء مراسم التتويج، ويصعد الملك وزوجته إلى العربة المذهبة التي تجرها الخيول حيث يزيد عمرها عن 200 عام، لموكب آخر يعود إلى قصر باكنجهام، ويعود في نفس الطريق الذي سلكه في وقت سابق من اليوم ويستمر نحو 30 دقيقة.

التحية الملكية للملك تشارلز وزوجته

الساعة 8:45 صباحا

يحصل الملك تشارلز والملكة كاميلا فور وصولهما إلى القصر على تحية ملكية من المملكة المتحدة والقوات المسلحة للكومنولث في حدائق قصر باكنجهام.

الساعة 9:15 صباحا

يظهر أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنجهام لمشاهدة التحية الملكية من الطائرات العسكرية والمروحيات التابعة للجيش البريطاني والبحرية والقوات الجوية، حيث تشارك أكثر من 60 طائرة.