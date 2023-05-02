انطلاق أولى فعاليات مؤتمر الجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر

أعلنت الجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر AVCA، عن إطلاق المؤتمر الصحفي من فعاليات النسخة التاسعة عشر من مؤتمرها السنوي، ابتداء من يوم الإثنين الموافق 1 مايو حتى يوم الجمعة الموافق ٥ مايو، تحت عنوان «بين دروس الماضي وتطلعات المستقبل: نقلة نوعية لإفريقيا من خلال الاستثمار المباشر»، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA.

حضر المؤتمر، كل من، آبي مصطفى مدواكور، الرئيس التنفيذي للجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر (AVCA)، وهاني السنباطي، المؤسس المشارك والشريك المنتدب لشركة سواري فينتشرز، ورامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة فلات 6 لابز، وبول بوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Metier، بجانب نخبة من ممثلي الاعلام المحلي والإقليمي والعالمى.

حضور أكثر من 600 خبير للاستثمار المباشر يمثلون 50 دولة حول العالم

ويجتمع في المؤتمر أكثر من 600 خبير للاستثمار المباشر يمثلون 50 دولة حول العالم ويديرون أصولًا بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار يناقشون فرص الاستثمار في جميع أنحاء القارة الإفريقية وأحدث التطورات في قطاع الاستثمار المباشر في القارة، والتطورات الحالية وتحقيق تنمية وتطوير في إفريقيا من خلال الاستثمار المباشر.

كما يناقش الآفاق والدروس المستفادة من التقدم المحقق في أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بما في ذلك كيفية خلق قيمة مضافة ومؤثرة لعمليات التخارج الناجحة في إفريقيا، وسبل تمويل التكيف مع المناخ، والمرونة، والفرص في الائتمان الخاص والأسواق الناشئة في إفريقيا.

وصرحت آبي مصطفى-مادواكور، الرئيسة التنفيذية للجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر AVCA، قائلةً: «من المتوقع تواجدنا للمرة الثانية في مصر، لتنظيم مؤتمر الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر AVCA، حيث أن مصر لديها مناخ جاذب للاستثمار وتتمتع بمكانة عالية من حيث حجم الصفقات وقيمتها في شمال إفريقيا وعبر القارة بأكملها».

اتبعت الحكومة المصرية سياسات تقدمية لتطوير قوانين قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار لدعم الشركات ذات الرؤى الطموحة وخلق فرص عمل جديدة، لذا نحن متحمسون لوجودنا الان في القاهرة من أجل إقامة المؤتمر، حيث يوفر فرص استثنائية للتواصل والترابط وتبادل الخبرات، حتى نتمكن من ضخ المزيد من رأس المال في جميع أنحاء إفريقيا.

وتطرح الجلسات النقاشية في اليوم الخاص بالاستثمار المباشر عدد من المواضيع، تتضمن استمرارية إظهار فرص الاستثمار الفائقة في شمال إفريقيا، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في تحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام، في حين أن اليوم الخاص برأس المال المخاطر سيعرض قطاع التكنولوجيا المالية المهيمن، ومراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر نشاط رأس المال الاستثماري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية.

وتتضمن أجندة المؤتمر خطابات لأكثر من 130 متحدثًا في قطاع الاستثمار من مصر وحول العالم، وجلسات حوارية ونقاشات ومنهم: حازم الوسيمي مستشار نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، رئيس استراتيجية القطاع الخاص وهيكلة معاملات الاستثمار، بنك التنمية الأفريقي، ورونا علم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Development Partners International (DPI) ووائل أمين شريك في سواري فينتشرز ، ورامز الصيرفي الرئيس التنفيذي ودينا الشنوفي رئيس الاستثمار في فلات 6 لابز وحاتم بن أحمد ، الشريك الإداري في ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز وهاني أسعد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمحفظة والمخاطر في أفانز كابيتال وشريف الخولي، شريك ورئيس قسم البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أكتيس.

وتعد نسخة هذا العام هي الإصدار الحديث لمؤتمر ال AVCA ويضاف لسجل من المؤتمرات نظمتها الجمعية العالمية في أبيدجان وأكرا وأديس أبابا، كيب تاون وداكار ولاجوس ومراكش ونيروبي ومنها شركاء Adenia، وبنك التنمية الأفريقي، ومديري الاستثمار في البنية التحتية الأفريقية، وAfricaInvest، وBritish International Investment، وClifford Chance، وDEG، وFSD Africa، وInternational Finance Corporation، وOld Mutual Alternative Investments، Proparco وSahel Capital وVerod Capital Management.