أمين الفتوى بالإفتاء يكشف عبر قناة الناس عن الحكم الشرعي في أموال المعاش

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أموال المعاش في الأصل مخصومة ومقتطعة من الراتب الشهري للعامل، وسيتوفى الإنسان وهو مكلف بزوجة وأولاد.

طلاق الابنة بعد وفاة أبيها صاحب المعاش

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس: «الابنة التي طلقت لو توفي والدها فمن حقها المعاش، وهو ما يتوفر لها تحت مسمى المعاش المستحق عن فترة عمل والدها».

الهدف من المعاش

وأشار إلى أن الهدف من المعاش هو توفير ما يكفي لمعيشة مستحق المعاش وذويه أو المسؤول عنهم بعد وفاته ويحميهم من الاحتياج إلى الآخرين، وهو أمر حلال وليس حراما في شيء.

جدير بالذكر أن قناة الناس هي قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.