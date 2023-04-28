أمين الفتوى بدار الإفتاء لقناة الناس: الحصول على قرض لشراء شقة جائز شرعا

أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أكبر خطأ يقع فيه المرء أن يأخذ الفتوى ممن ليس أهلا لها، وما يفسد الفتوى أن يذهب المرء بها إلى غير أهلها، مؤكدا أن الفتوى ليست بالعاطفة ولكنها تحتاج إلى منهجية وعلم.

حصول المرء على القرض

وقال الشيخ عويضة، خلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة الناس، إن حصول المرء على القرض لبناء منزل أو شراء شقة يعد تمويلا وليس فيه ربا، وجائز شرعا، مؤكدا أن هذا القرض ليس للترفيه وإنما من باب الاحتياجات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال من متصلة تقول فيه: «عايزه أجيب قرض من البنك هبني بيه شقة، و100 واحدة في الشارع قالوا لي ده ربا وحرام والبيت هيقع»، أن هذا من باب التمويل وجائز إن شاء الله، ولا شيء فيه.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، بمجموعة برامج وخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.